Названа дата проведения переговоров между главами МИД России и Турции ТАСС: встреча глав МИД России и Турции может состояться 31 августа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом могут провести переговоры уже 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные дипломатические источники. Предполагается, что встреча пройдет в Москве. В МИД России пока не подтвердили эту информацию.

Переговоры [между Лавровым и Фиданом] пройдут в Москве 31 августа, — заявил источник.

Представители канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди ранее заявили, что Сергей Лавров будет представлять Россию на грядущем саммите лидеров G20, который пройдет в Нью-Дели в период с 9 по 10 сентября. Президент России Владимир Путин же не сможет принять участие в мероприятиях саммита.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в скором времени. По его словам, информация о точной дате проведения переговоров пока не раскрывается, так как Москва и Анкара достигли определенных договоренностей по данному вопросу. Предполагается, что главными темами для обсуждения на встрече глав двух государств станут возобновление зерновой сделки, экономическое сотрудничество Турции и России, а также ситуация в Сирии.