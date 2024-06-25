Названа дата первого за пять лет визита премьера Индии в Россию The Tribune: премьер Индии Моди посетит Москву 8 июля

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Нарендра Моди

Премьер Индии Нарендра Моди 8 июля посетит Москву, сообщила газета The Tribune. Целью визита издание назвало укрепление российско-индийских связей. Официального подтверждения информации о визите премьер-министра нет.

По данным издания, поездка Моди в Россию знаменательна, так как состоится вскоре после переизбрания российского президента Владимира Путина и начала третьего срока индийского премьера. В The Tribune отметили, что в повестке визита будут доминировать стратегические интересы Индии, но обе страны стремятся к партнерским отношениям в условиях стремительно трансформирующегося мирового порядка.

В последний раз Моди приезжал в РФ в 2019 году. Он тогда посетил Владивосток. В Москве премьер Индии в последний раз был в 2015 году.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским лидером в ближайшие дни в Астане. По словам главы внешнеполитического ведомства республики Фидана Хакана, Анкара надеется, что Путин приедет с визитом.

До этого сообщалось, что Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. На повестке встречи будет украинский конфликт и усиление функции черноморской зерновой инициативы.