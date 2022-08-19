Названа дата начала производства АКПП, ABS и подушек безопасности в России Россия запустит производство АКПП, ABS и подушек безопасности до 2035 года

Фото: Пресс-служба АВТОВАЗа

Производство малых дизельных двигателей и автоматических коробок передач (АКПП) для автомобилей в России начнется до 2035 года, следует из проекта стратегии российского автопрома, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что до этой даты также планируется запустить производство антиблокировочных систем торможения (ABS) и подушек безопасности.

Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, — сказано в тексте проекта.

В рамках новой стратегии российских производителей автокомпонентов будут стимулировать на базе собственных и лицензированных технологий.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее порядок регистрации автомобилей, которые ввозят физические и юридические лица из-за границы на территорию России. Упрощенный порядок регистрации авто, предусматривающий отмену системы ГЛОНАСС, будет действовать до 1 февраля 2023 года. До настоящего времени комплект такого оборудования был обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД.