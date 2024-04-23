Названа дата инаугурации Путина Клишас: инаугурация Путина состоится 7 мая

Фото: Kremlin.ru

Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, которые цитирует ТАСС, накануне события сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.

У нас инаугурация [президента] 7 [мая]. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го, — сказал Клишас.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация Путина пройдет в соответствии с протоколом, но с определенными нюансами. В целом же церемония останется стандартной, подчеркнул Песков.

Кроме того, Песков заявил, что такие значимые и символические события, как инаугурация президента, всегда будут рассматриваться врагами России как очередной повод для попыток дестабилизации обстановки. Однако, уточнил он, власти РФ научились бороться с этим. Говоря о мерах безопасности, он добавил, что и без инаугурации принимаются максимальные усилия во всех сферах.

16 апреля председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России во время встречи в Кремле. Глава государства в свою очередь поблагодарил главу ЦИК и всех сотрудников комиссии.