Политолог раскрыл, зачем Зеленский запугивает украинских военнопленных Политолог Перенджиев: ВСУ сбили Ил-76, чтобы бойцы Украины не сдавались в плен

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское руководство отдало приказ сбить российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ с целью запугать не только Москву, но и своих военных, находящихся на территории России, предположил в беседе с NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. Он считает, что Киев пытается запугать своих военных, чтобы пресечь массовую сдачу в плен российским войскам и спровоцировать бунт украинских солдат, находящихся в плену в РФ.

Они пытаются достичь следующих целей: те, кто служит в ВСУ, чтобы они не сдавались, мол, мы вас все равно достанем и убьем. Второй посыл – попытаться воздействовать на своих военнопленных, находящихся в России, чтобы они, возможно, подняли бунт, — сказал Перенджиев.

По мнению эксперта, Киев также пытается доказать международному сообществу, что российская сторона не может защитить украинских военнопленных. Также украинские власти, вероятно, пытаются доказать причастность России к уничтожению самолета.

Ранее представитель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что киевским властям в настоящий момент обмены невыгодны, поскольку украинцы возвращаются из плена и рассказывают, что к ним в России относились нормально. Он убежден, что чем больше людей возвращаются, тем больше на Украине рушится вся пропаганда русофобии.