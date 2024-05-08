Назван страшный ответ России на угрозы НАТО Политолог Перенджиев: РФ готовит учения с ядерным оружием в ответ на угрозы НАТО

Фото: МО РФ

Поручение президента России Владимира Путина провести учения с тактическим ядерным оружием является ответом на угрозы НАТО, поделился мнением с NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, глава государства понимает, что альянс может развернуть полномасштабную войну по всему фронту.

Президент России дал поручение Генштабу провести учения с тактическим ядерным оружием, понимая, что у НАТО могут быть стремления развернуть полномасштабную войну по всему фронту. В Белоруссии началась проверка состояния тактического ядерного оружия с элементами учений. С нашей стороны все очень серьезно, не только в плане России, но и Белоруссии, — отметил эксперт.

Комментируя публикацию итальянской газеты Corriere della Sera о том, что НАТО на июльском саммите в США может официально принять решение не вводить войска на Украину, Перенджиев предположил, что альянс таким образом хочет успокоить Россию. Но, как отметил политолог, это не удержит власти страны от решения провести военные учения.

Мы услышали заявления [президента Франции Эммануэля] Макрона, [премьер-министра Великобритании Риши] Сунака и американских политиков, которые много чего наговорили, в частности насчет 700-тысячной группировки, которую они могут разместить на территории Украины, — сказал Перенджиев.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что группировка войск НАТО у границ России и Белоруссии может составлять, по предварительным оценкам, до 90 тысяч человек. По его словам, ситуация напоминает 1941 год, когда гитлеровцы стягивали войска к границам СССР.