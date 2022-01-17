Назван срок, за который «омикрон» может обрушить систему здравоохранения РФ
Врач Соловьёв: «омикрон» способен обрушить систему здравоохранения за пять недель
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:18, 17 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Новый штамм коронавируса «омикрон» способен обрушить российскую систему здравоохранения за пять недель, сообщил эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв изданию «КП-Екатеринбург». Он сослался на опыт других стран, где новый штамм уже вытеснил предыдущий.
По отчётам из стран, в которых «омикрон» доминирует, примерно пять недель надо штамму, чтобы обвалить систему здравоохранения. Это очень короткий срок. То, что выявили четыре случая (в Свердловской области. — NEWS.ru), говорит о том, что на самом деле их значительно больше. Тестов для выявления «омикрона» очень мало. Уже несколько недель идёт циркуляция «омикрона». В ближайшие две-три недели нас ждёт резкий всплеск заболеваемости, — сказал Соловьёв.
Он добавил, что рост заболеваемости может растянуться как раз на пять недель — по самым оптимистичным прогнозам. Соловьёв также заявил, что в России очень слабые меры борьбы с коронавирусом: люди плохо соблюдают масочный режим, свободно посещают рестораны. При этом множество граждан до сих пор не вакцинированы, а прививать детей даже не начали.
Ранее «омикрон» впервые выявили у 15 человек в Псковской и у четверых в Свердловской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что два случая были подтверждены у детей.