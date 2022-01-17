Назван срок, за который «омикрон» может обрушить систему здравоохранения РФ

Новый штамм коронавируса «омикрон» способен обрушить российскую систему здравоохранения за пять недель, сообщил эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв изданию «КП-Екатеринбург». Он сослался на опыт других стран, где новый штамм уже вытеснил предыдущий.

По отчётам из стран, в которых «омикрон» доминирует, примерно пять недель надо штамму, чтобы обвалить систему здравоохранения. Это очень короткий срок. То, что выявили четыре случая (в Свердловской области. — NEWS.ru), говорит о том, что на самом деле их значительно больше. Тестов для выявления «омикрона» очень мало. Уже несколько недель идёт циркуляция «омикрона». В ближайшие две-три недели нас ждёт резкий всплеск заболеваемости, — сказал Соловьёв.

Он добавил, что рост заболеваемости может растянуться как раз на пять недель — по самым оптимистичным прогнозам. Соловьёв также заявил, что в России очень слабые меры борьбы с коронавирусом: люди плохо соблюдают масочный режим, свободно посещают рестораны. При этом множество граждан до сих пор не вакцинированы, а прививать детей даже не начали.

Ранее «омикрон» впервые выявили у 15 человек в Псковской и у четверых в Свердловской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что два случая были подтверждены у детей.