Назван срок поступления в больницы обновленного «Спутника V» Гинцбург: вакцина «Спутник V» поступит в больницы в первой половине декабря

Усовершенствованная вакцина «Спутник V», которая защитит от актуальных штаммов COVID-19, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Эффективность предыдущего препарата снизилась из-за мутаций вируса.

Деньги на клинические испытания нового варианта, который давно уже сделан в институте Гамалеи, нового антигенного варианта вакцины, поступили, а сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря, — сказал Гинцбург.

Специалист привел статистику: если от уханьского штамма и «дельта»-штамма «Спутник V» защищал россиян два года, то последующие мутации постепенно снизили его эффективность сначала в восемь, а затем почти в 20 раз.

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