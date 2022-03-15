Назван срок для полного импортозамещения в сфере утилизации мусора

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Тигран Худавердян занял кресло генерального директора «Яндекса». На данном посту он сменит Елену Бунину, сообщает ТАСС, ссылаясь на официальный комментарий компании. При этом Худавердян остаётся управляющим директором группы компаний «Яндекс». Генеральным же директором группы по-прежнему будет Аркадий Волож.

«Яндекс» объявляет о назначении Тиграна Худавердяна на пост генерального директора «Яндекса» в России. Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний, — сказано в сообщении. Представители...