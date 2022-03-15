Назван срок для полного импортозамещения в сфере утилизации мусора
РЭО: мы достигнем замены импортного оборудования для сортировки отходов за один-два года
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:04, 15 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Полной замены импортного оборудования для сортировки отходов получится достичь за один-два года, сообщает телеканал «360», ссылаясь на прогноз Российского экологического оператора (РЭО). Доля импортозамещения на российских заводах по сортировке мусора сейчас составляет от 65% до 100%.
В зависимости от направления сроки перехода могут быть разными, например, сложности возможны в сфере переработки полимеров. Но для исключения таких проблем следует вводить меры поддержки. Полностью переход к импортозамещению в отрасли, по оценкам РЭО, при соответствующем государственном стимулировании может занять от одного года до двух лет, — заявил директор по технологиям ППК РЭО Олег Шияновский.
Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев отметил, что на некоторых линиях сортировки импортозамещение достигает показателя 100%.
Ранее Денис Буцаев сообщил, что в Центральной экологической зоне Байкала планируется установить 142 контейнера для раздельного сбора отходов. Всего в Иркутской области закупили 963 бака для этого. Он напомнил, что к Байкалу следует относиться особенно бережно, так как озеро является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.