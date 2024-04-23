Назван способ своевременного выявления украинских диверсантов в России Ветеран «Альфы» Гончаров: России нужен спецотряд для борьбы с диверсантами

Фото: МО РФ

Террористическое давление на Россию сейчас высокое и продолжит усиливаться, поэтому нужно работать на данном направлении еще более серьезно вплоть до создания специального подразделения, рассказал NEWS.ru почетный президент Международной Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он подчеркнул, что следует верить заявлению Генпрокуратуры о недостаточности принимаемых в стране мер по противодействию террористическим угрозам.

Генпрокуратуре нужно верить. Но даже если бы не было этого сообщения, и так понятно, что мы испытываем серьезное террористическое давление со стороны наших врагов. И это давление будет расти. На территории нашей страны около пяти миллионов беженцев с Украины, многие из них уже получили российские паспорта, но далеко не все из них желают добра России, — отметил собеседник издания.

По словам эксперта, даже если предположить, что только 0,1% людей из этого количества встанет на сторону Украины, СБУ этого будет достаточно для новых терактов в России. В заключение он добавил, что у РФ есть все ресурсы для мер противодействия.

Я уже говорил, что у нас есть возможности создать отдельный силовой блок, которые будет действовать не на линии фронта, а на территории глубинной России, — подытожил он.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в течение 2023 года на объектах массового пребывания людей выявлено свыше 200 тысяч нарушений мер антитеррористической безопасности. В ведомстве предупредили, что риски терактов на территории страны существенно возросли.