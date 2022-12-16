Назван способ остановить отток IT-специалистов из России Член «Деловой России» Мариничев призвал развивать IT-сферу, чтобы остановить отток специалистов

Фото: shutterstock

Для борьбы с оттоком IT-специалистов из России следует сделать ставку на фундаментальные разработки, за счет которых воспитываются новые кадры, усиливающие отрасль, рассказал ФБА «Экономика сегодня» член генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев. При этом государство должно инвестировать в электронное машиностроение, а не в подготовку кадров, так как их воспроизводство не является проблемой для страны, добавил эксперт. По его словам, в России есть реальная потребность в IT-инфраструктуре.

Нужно делать ставку на фундаментальные разработки, на базе которых воспитываются кадры, являющиеся основой отрасли. Длительное непонимание этого фактора привело к проблеме, с которой мы столкнулись во время СВО, — рассказал Мариничев.

Эксперт пояснил, что психологические факторы также стоит учитывать. Многие IT-специалисты привязаны к иностранным инженерным решениям, что в текущем положении вызывает у них страх за будущее и непонимание, в каком направлении развиваться дальше. Эксперт отметил, что многие айтишники уезжают из страны, так как осознают свою востребованность на мировом рынке труда, но не видят себя в рамках той экосистемы, в которой они оказались с момента прихода в индустрию.

Специалисты My Path Group LLC ранее представили результаты опроса, согласно которому большинство IT-специалистов не хотят работать на российские компании. Как выяснилось, труд на иностранную фирму является приоритетным для 63,7% респондентов из отрасли. Они объясняют это желание лучшими условиями труда, возможностью переехать в другую страну и не только