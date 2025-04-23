Если Россия хочет извлечь для себя максимальную выгоду в ходе урегулирования украинского конфликта, у нее есть один вариант решения этого вопроса, сказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, речь идет о международном признании победы РФ.
Если мы хотим извлечь для себя максимальную выгоду, нам нужно довести дело до того, когда и мы сами, и весь мир признает, что мы победили. Тогда нам будет проще диктовать условия соглашения, — пояснил эксперт.
Он считает, что пока в ходе переговоров с Западом Россия не получила по-настоящему интересного для нее предложения. Речь идет о прекращении боевых действий или вводе миротворцев, пояснил профессор.
Пока все, что предлагает нам Запад, это остановка [боевых действий], подписание каких-то договоров, ввод миротворцев. Но при этом Украина остается такой же нацистской и враждебной России и начинает готовиться к следующему конфликту, — добавил Ткаченко.
Ранее газета The New York Post сообщила, что Украина в рамках урегулирования конфликта может отказаться от земель, которые находятся под контролем РФ. При этом Киев в ответ потребует от США официально не признавать эти регионы российскими.