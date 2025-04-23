Назван самый выгодный для России вариант завершения СВО Политолог Ткаченко: самый выгодный вариант завершения СВО — признание победы РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО

Если Россия хочет извлечь для себя максимальную выгоду в ходе урегулирования украинского конфликта, у нее есть один вариант решения этого вопроса, сказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, речь идет о международном признании победы РФ.

Если мы хотим извлечь для себя максимальную выгоду, нам нужно довести дело до того, когда и мы сами, и весь мир признает, что мы победили. Тогда нам будет проще диктовать условия соглашения, — пояснил эксперт.

Он считает, что пока в ходе переговоров с Западом Россия не получила по-настоящему интересного для нее предложения. Речь идет о прекращении боевых действий или вводе миротворцев, пояснил профессор.

Пока все, что предлагает нам Запад, это остановка [боевых действий], подписание каких-то договоров, ввод миротворцев. Но при этом Украина остается такой же нацистской и враждебной России и начинает готовиться к следующему конфликту, — добавил Ткаченко.

Ранее газета The New York Post сообщила, что Украина в рамках урегулирования конфликта может отказаться от земель, которые находятся под контролем РФ. При этом Киев в ответ потребует от США официально не признавать эти регионы российскими.