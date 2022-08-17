Назван самый популярный город в России среди туристов в сентябре OneTwoTrip: Москва стала самым популярным городом в России среди туристов в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре самым популярным российским городом среди туристов стала Москва, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На столицу приходится 17,9% всех запросов в интернете по поиску авиабилетов по всей стране.

По итогам анализа поисковых запросов по российским направлениям, в сентябре наибольшим спросом пользуются перелеты в Москву (доля от общего количества запросов по стране — 17,9%), Сочи (15,7%) и Санкт-Петербург (11,5%), — уточняется в сообщении.

Всего в рейтинг вошли десять городов, куда туристы из России хотят поехать в первый осенний месяц. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в него вошли Минеральные Воды (доля поисковых запросов составила 3,4%), Екатеринбург (2,7%), Калининград (2,6%) и Махачкала (2,4%). Замыкают десятку Сургут (2,2%), Казань (2,1%) и Самара (2%).

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2022 года в России в тестовом режиме начнет действовать единая информационная система электронных путевок для туристов. Данные всех российских путешественников будут заноситься в особый цифровой реестр, а самим гражданам предоставят QR-коды с зашифрованной информацией.

Туры по России на сентябрь — октябрь в этом году начинаются от 22 тыс. руб. на человека (или 9 тыс. без перелёта), а зарубежные путевки (без учета СНГ) — от 60 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом туры по России в бархатный сезон подорожали на 10–15%.