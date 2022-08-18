Назван самый опасный подвид коронавируса Терапевт Водовозов: «омикрон» является самым опасным на сегодня штаммом COVID-19

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press

На сегодняшний день штамм коронавируса «омикрон» B.A.5 оказался самым опасным, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с «Москвой 24». По его словам, это не значит, что он будет чаще вызывать летальный исход, вирус просто будет быстрее распространяться.

Это не означает, что вариант будет обязательно более патогенным, то есть чаще вызывать госпитализации или приводить к летальному исходу. Но он будет быстрее распространяться, потому что для вируса эволюционно это более выгодно... И могут закрепляться в качестве превалирующего именно те генетические варианты, которые такими способностями обладают, — рассказал эксперт.

Как отмечает врач, симптомы этого варианта больше похожи на ОРВИ. У заболевшего появляются слабость, потливость, боль в горле и задней части носоглотки. При этом температура, по словам Водовозова, необязательно начнет повышаться, а скорее наоборот, может понизиться до 35,2.

Новый подвид опасен прежде всего для непривитых, неревакцинированных, а также для пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями, добавляет специалист.

Ранее эпидемиолог Николай Дубинин заявил, что коронавирус теряет свои уникальные клинические особенности. По его словам, последняя волна заболевания «омикрон»-штаммом показала, что болезнь протекает в более легкой форме. Специалист отметил, что сейчас уже невозможно определить COVID-19 у пациента по симптомам, диагноз можно поставить только с помощью теста.