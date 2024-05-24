Назван процент россиян, доверяющих Путину ФОМ: 80% жителей России доверяют Путину

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Среди опрошенных граждан России 80% доверяют президенту Владимиру Путину, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом «Общественное мнение». Кроме того, 82% респондентов скорее хорошо оценивают работу главы государства.

При этом лишь 7% граждан скорее плохо оценивают работу Путина и 11% скорее не доверяют ему. Вместе с этим хорошо оценивают работу российского правительства чуть больше половины граждан (54%), а четверть (25%) — скорее плохо. По мнению 57% опрошенных, председатель правительства Михаил Мишустин работает скорее хорошо, 10% респондентов считают, что он работает скорее плохо.

Россиян также спросили, за какую из партий они бы проголосовали, если бы в следующее воскресенье прошли выборы в Госдуму. Половина респондентов выбрала бы партию «Единая Россия», 7% — КПРФ, 9% — ЛДПР и 3% — «Справедливую Россию — За правду». Еще 2% заявили, что испортили бы бюллетень, а 9% отказались бы идти на выборы.

Ранее опрос показал, что более трети россиян (34%) поддержали идею о выплате в размере 200 тысяч рублей за рождение ребенка женщинам до 25 лет. Еще 16% респондентов заявили, что не поддерживают инициативу. 12% опрошенных считают, что эти деньги лучше потратить на другие меры поддержки населения.