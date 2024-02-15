Назван процент голосов, что Навальный мог получить на президентских выборах Политолог Марков заявил, что Навальный мог бы набрать на выборах президента 5–8%

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Алексей Навальный

Если бы оппозиционер Алексей Навальный сегодня находился на свободе и участвовал в президентских выборах 2024 года, он бы набрал не больше 8% голосов, предположил в интервью NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он объяснил это тем, что Навальный — слишком радикальный политик.

Я думаю, что [Алексей Навальный набрал бы] меньше, чем [Борис] Надеждин. Потому что Навальный слишком радикальный политик, хотя у него высокие показатели узнаваемости. Но в принципе социология показывает, что поддержка «партии капитуляции» в России колеблется от 5% до 7–8%, — сказал собеседник NEWS.ru.

Что касается Надеждина, Марков высказал мнение, что в случае регистрации кандидатом на выборах президента 2024 года тот набрал бы не больше 9% голосов. Политолог пояснил, что за Надеждина голосовали бы те, кто выступает против спецоперации, а таких в стране мало.

По мнению Маркова, большинство россиян рассматривали Надеждина как «кандидата от предателей», которого нужно арестовать, а не допускать до выборов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не участвует в предвыборных дебатах с другими кандидатами. По его словам, дело в том, что рабочий график главы государства очень напряженный и «кардинально отличается» от таковых у других кандидатов.

Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта. В числе кандидатов значатся Путин, а также политики Вячеслав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).