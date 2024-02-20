Назван оптимальный вариант отказа России от украинского транзита Финансист Белогорьев: «Газпрому» невыгодно продление украинского транзита

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Компании «Газпром» выгоднее не сохранять украинский транзит в рамках долгосрочного контракта, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Основной вопрос заключается в том, будет ли российское предприятие допущена к аукционам, на которых бронируют мощности на короткий срок, пояснил эксперт. Если нет, уточнил он, придется искать посредника, который будет договариваться с «Газпромом».

Оптимальный сценарий для России — если «Газпром» сам или через свою «дочку» будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. Это означает, что в отношениях «Газпрома» с потребителями ничего не изменится, — отметил он.

Ранее представитель компании «Газпром» заявил, что транзит российского газа в Европу через Украину достигает 42 млн кубометров в сутки. По его словам, во всех поставках задействована станция «Суджа». Заявки на подачу газа через «Сохрановку» по-прежнему отклоняются украинской стороной, отметил он. «Суджа» остается единственной транзитной веткой для прокачки российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Ранее поставки осуществлялись через «Северный поток», однако после терактов они были остановлены.

До этого «Газпрому» вновь удалось установить исторический рекорд по суточным поставкам топлива в Китай. Представители компании информировали, что прокачка газа в КНР осуществляется по трубопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного договора купли-продажи, заключенного с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).