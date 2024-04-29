Назван новый глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев назначен новым главой офиса ВОЗ в России

Фото: United Nations in Türkiye

Батыр Бердыклычев

Батыр Бердыклычев стал новым главой офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России, он уже приступил к выполнению обязанностей, сообщили ТАСС в пресс-службе представительства. Там напомнили, что до этого Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро ВОЗ и руководил офисами организации в Белоруссии и Турции.

Доктор Батыр Бердыклычев приступил к обязанностям представителя ВОЗ в Российской Федерации. Ранее доктор Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, а также возглавлял страновые офисы ВОЗ в Республике Беларусь и Турции, — заявил собеседник агентства.

Бердыклычев является уроженцем Туркмении, он приступил к работе на новом посту с апреля. До него должность главы офиса ВОЗ в России занимала Мелита Вуйнович. Она завершила свою миссию в Москве в январе 2024 года.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов назвал дату инаугурации президента России Владимира Путина, в ходе которой глава государства поклянется охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию, защищать суверенитет страны и верно служить народу. По его словам, она состоится 7 мая. Минниханов назвал это большим политическим событием для всей страны.