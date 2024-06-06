Назван наиболее вероятный срок восстановления Каховской ГЭС Политолог Перенджиев: Каховскую ГЭС могут восстановить через 10 лет

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Каховскую ГЭС смогут восстановить примерно через 10 лет, предположил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Эксперт отметил, что все зависит от количества людей, ресурсов и финансов.

Предположу, что восстанавливать Каховскую ГЭС, если примут такое решение, придется минимум шесть — восемь лет. Как будет с людьми, какие будут ресурсы, деньги. А так, по-хорошему, лет десять. Такой объект нужен региону, со временем, — пояснил политолог.

По его словам, можно было бы ограничиться плотиной для регулирования реки, но она не приносила бы прибыли в виде силы тока. Эксперт также добавил, что технология строительства ГЭС будет абсолютно другая.

Нужно понять, что там нужно вытаскивать, демонтировать и так далее. Проводить подводную разведку, исследовать местность, какой напор даст течение реки, чтобы понять, как будут работать механизмы станции, — заключил Перенджиев.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что Запад достигает апофеоза лжи в заявлениях о причастности России к взрыву на Каховской ГЭС. Случившееся год назад на гидроэлектростанции эксперт назвал одним из крупнейших преступлений Киева. Кроме этого, политолог заявил о причастности Украины к обстрелу Запорожской АЭС.