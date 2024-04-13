Назван мощный огнемет, способный заменить легендарный «Солнцепек» Военэксперт Литовкин: колесная база облегчит производство огнемета ТОС-2

Фото: МО РФ

Огнеметная система ТОС-2 превосходит легендарный «Солнцепек» (ТОС-1) по дальности стрельбы, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Однако ТОС-1 имеет гусеничную базу, что позволяет ей проходить везде, включая бездорожье. ТОС-2 при этом передвигается на колесах, однако это не влияет на простоту производства и обслуживания, объяснил эксперт.

Предположу, что ТОС-2 превосходит ТОС-1 по дальности стрельбы. Говорилось же, что ТОС-1 бьет примерно на 8 км, а ТОС-2 — на 10–12 км, а снаряд практически тот же — объемно-детонирующий. Колесная база не особенно повлияет на применение. Естественно, гусеничная база ТОС-1 позволит пройти везде, включая бездорожье, а на колесах, пусть и высокопроходимых, остается вариант шоссе, бетонных дорог, грунтовых и так далее, — заявил Литовкин.

Ранее стало известно, что в России в настоящий момент ведется разработка новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев отметил, что первая опытная машина уже была произведена. Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой.