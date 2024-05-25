Назван лучший ответ на возможный удар ВСУ по ядерным «глазам» России Военэксперт Матвийчук: после слов Рогозина об РЛС Россия имеет право на демарш

Фото: kremlin.ru/РИА Новости

Россия имеет право на военно-дипломатический демарш США, если украинские войска действительно попытались атаковать объект Системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом он отреагировал на заявление сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина. По его словам, заказчиком атаки ВСУ выступил Вашингтон.

Полагаю, Россия должна предпринять военно-дипломатический демарш и предупредить американцев, что мы знаем, что это они наводили БПЛА, что Киев не имеет подобных средств. Нужно сделать им такое предупреждение, которое они не смогут игнорировать, — заявил Матвийчук.

Военэксперт добавил, что это настоящий прецедент. По мнению Матвийчука, США пытаются «прощупать» Россию на предмет адекватного ответа на фоне проходящих учений с использованием нестратегического ядерного оружия. Он считает, что таким образом в НАТО проверяют, до какой степени они могут эскалировать конфликт.

Ранее Рогозин заявил, что украинские войска попытались повредить объект Системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани по указке США. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.