Назван худший сценарий развития конфликта Израиля и Палестины Политолог Кортунов: Израиль может начать масштабную наземную операцию в Газе

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израиль может решить начать масштабную наземную операцию с целью полной оккупации Газы, предположил политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru. Это станет худшим развитием событий, так как в этом случае страна втянется в очень тяжелую войну с огромными потерями, к которым израильская армия не привыкла, добавил он.

Сейчас возможны различные варианты эскалации. И если Израиль начнет масштабную наземную операцию, то есть будет поставлена задача полностью оккупировать Газу, то страна может втянуться в очень тяжелую войну с большими потерями. Если посмотреть на карту, то Газа — это один плотно застроенный город, и боевые действия в таких условиях очень затратны и для обороняющихся, и для наступающих, — объяснил Кортунов.

Если все ограничится только воздушными ударами, то сломить сопротивление ХАМАС вряд ли удастся, считает политолог. По его словам, Армия обороны Израиля попросту не сможет добраться до лидеров движения, а легких выходов из этой ситуации в любом случае не предвидится.

В ближайшее время трудно рассчитывать на быстрое завершение конфликта между Израилем и Палестиной. И не только потому, что сейчас израильское руководство жаждет крови, это также вопрос легитимности и престижа, — считает Кортунов.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по Ливану. Это стало ответом на аналогичные атаки ВС страны. Как сообщил телеканал Al Hadath, из пограничного района Эль-Клейла выпустили минимум 12 ракет, три разорвались на израильской стороне. Позже ЦАХАЛ уточнила, что ее танки ударили по двум наблюдательным постам террористической организации «Хезболла».