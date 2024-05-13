Назван город, который Россия может взять под контроль после Харькова Военэксперт Шарковский: после Харькова ВС России могут пойти в сторону Киева

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

После Харькова Вооруженные силы России могут пойти в сторону Киева, чтобы постараться взять столицу Украины под контроль, считает военный эксперт Александр Шарковский. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин называет Киев русским городом, значит, его «надо возвращать».

Мое мнение, что Россия должна себе возвращать не только все левобережье и Черноморье, но и все правобережье вместе с Киевом. Владимир Путин заявлял, что Киев — это русский город, его надо возвращать, — пояснил эксперт.

При этом он уточнил, что Харьков является сложным городом для штурма из-за большого количества подземных коммуникаций и значительной площади. По его мнению, делать прогнозы о том, сколько времени потребуется российской армии на взятие города под контроль, пока рано.

Харьков — очень сложный город для штурма, у него большая площадь и множество подземных коммуникаций. Его можно взять очень быстро, а можно там завязнуть. Мы его возьмем, но прогнозы по времени делать не стоит, — уточнил эксперт.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее предположил, что при потере Украиной контроля над Харьковом российской армии можно будет перебросить войска на другие направления. Он считает, что это может стать поворотным событием военной кампании. Матвийчук назвал Харьков одним из важных промышленных и энергетических центров.