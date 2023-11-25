Назван главный недостаток новых артиллерийских орудий «Флокс» Военэксперт Литовкин: колесная тяга у орудия «Флокс» является его недостатком

Фото: МО РФ

Самоходная артиллерийская установка «Флокс»

Новая самоходная артиллерийская установка «Флокс» оснащена колесами и может быстро перемещаться по дорогам, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Однако, по его словам, именно колесная тяга и является ее недостатком. При выстрелах установка будет откатываться назад, ее можно ставить на домкрат, но тогда сбивается точка прицела, объяснил эксперт.

Новая самоходная артиллерийская установка «Флокс» отличается только тем, что она на колесах и может перемещаться по дорогам с большой скоростью. Для меня, например, артиллерийские орудия на колесной тяге, колесном шасси, я считаю, что это облегченные варианты. Они хуже гусеничных, потому что во время выстрела происходят откаты, хотя можно ставить на домкрат, однако во время выстрела сбивается точка прицела, — объяснил Литовкин.

Он предположил, что «Флокс» необходим для того, чтобы нарастить выпуск артиллерийских орудий. Эксперт отметил, что его производство — это разумное решение, потому что сейчас установки необходимы на линии боевого соприкосновения.

О планах передать в распоряжение Вооруженных сил России новейшие самоходные артиллерийские орудия «Флокс» стало известно в начале августа. Впервые их представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2016» ЦНИИ «Буревестник». Данная боевая машина обладает уникальными возможностями сразу нескольких видов артиллерийского вооружения.