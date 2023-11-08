Назван главный минус стратосферного разведывательно-ударного комплекса Военэксперт Кнутов: новый стратосферный РУК может быть уязвим для ЗРК

Фото: МО Украины

Украинский «Бук-М1»

Новый стратосферный разведывательно-ударный комплекс (РУК) может быть уязвим для зенитно-ракетных систем, рассказал NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, с помощью ЗРК можно выводить из строя цели на больших высотах. Даже старый украинский «Бук-М1» способен на это, отметил специалист.

Любой летательный аппарат на большой высоте уязвим для зенитно-ракетных комплексов. С помощью ракеты его можно достаточно быстро вывести из строя, и на этом все функционирование закончится. На сегодняшний день ракеты в состоянии на больших высотах поражать цели. Даже находящийся на вооружении Украины старый комплекс «Бук-М1» в состоянии поразить цель на высоте порядка 20 км, — объяснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России получат перспективный стратосферный разведывательно-ударный комплекс. Его планируют использовать для размещения модульной полезной нагрузки, в том числе, контейнеров с радарами, систем радиотехнической разведки и оптико-электронных станций. Задачами РУК станет обнаружение противника в реальном времени и передача его координат артиллерии и авиации.

По словам Кнутова, комплекс необходим ВС РФ для получения высокоточной информации с последующим поражением цели. На сегодняшний день эти задачи решают беспилотники, ДРГ и корректировщики огня, уточнил он.