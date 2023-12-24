Назван еще один возможный кандидат на участие в выборах президента России Глава Партии соцзащиты подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ

Фото: michailov.info

Владимир Михайлов

Председатель Партии социальной защиты Владимир Михайлов подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах президента России, сообщил ЦИК. Он выдвинул свою кандидатуру по итогам съезда фракции. На заседании с соответствующим предложением выступил председатель регионального отделения партии в Ленинградской области Виктор Перов.

24 декабря 2023 года члены Рабочей группы приняли у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства. Владимир Михайлов выдвинул свою кандидатуру по итогам решения съезда политической Партии социальной защиты, который состоялся в Москве 23 декабря, — говорится в сообщении.

Михайлов также является депутатом Костромской областной думы. До 2007 года он руководил фракцией «Единой России» в регионе. Кроме прочего, он является заслуженным изобретателем РФ. В 2018 году он уже предпринимал попытку принять участие в выборах президента.

Ранее сообщалось, что в выборах главы государства от партии «Новые люди» может принять участие вице-спикер Владислав Даванков. Решение будет принято на партийном съезде в Москве. Кроме того, по данным источника, в ходе съезда будет объявлено об объединении с Партией роста.