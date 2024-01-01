Назван еще один кандидат на участие в выборах президента России Лидер «Коммунистов России» подал документы для участия в выборах президента

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Малинкович

Лидер партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович подал документы в Центральную избирательную комиссию, сообщил корреспондент ТАСС. Он собирается участвовать в выборах президента России в качестве кандидата от своей партии.

«Коммунисты России» приняли решение о выдвижении Малинковича на съезде, состоявшемся 28 декабря. Политик уже составил программу, которая получила название «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Основной своей задачей Малинкович провозглашает «победоносное завершение спецоперации».

Кандидатура депутата будет зарегистрирована, если до конца января он соберет 100 тысяч подписей. Такое количество установлено, так как его партия не представлена в Госдуме.

На данный момент число кандидатов на выборы президента России превысило 30 человек. После 18:00 по московскому времени 1 января ЦИК перестанет принимать заявки.

Ранее ЦИК разрешила кандидату в президенты от партии КПРФ Николаю Харитонову и кандидату от партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину начать предвыборную агитацию. Им также можно открыть избирательный счет для оплаты агитационных материалов.