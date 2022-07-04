Назван единственный способ защитить от обстрелов российские города Первый министр госбезопасности ДНР Пинчук: для защиты российских городов от обстрелов нужно отодвинуть линию фронта

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Для защиты российских городов от обстрелов нужно отодвинуть линию фронта, заявил первый министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук, передаёт «Царьград». Результат принесёт только победа и смещение линии соприкосновения, никакие удары по «центрам принятия решений» не помогут, считает он.

Боевые действия — это такая штука, где, несмотря на все современные технологии, не существует гарантированных средств ПВО, которые бы обеспечивали стопроцентную защиту объектов. Их просто не существует. Ни у кого. <...> Нет никаких волшебных центров принятия решений, где, убив главного «вампира», как в американских инфантильных фильмах, удастся сразу одержать победу, и всё зло на этом закончится, — сказал Пинчук.

Он предупредил, что человеческие жертвы продолжатся, пока не будет ответственного отношения к жизни и безопасности населения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырёх погибших по итогам обстрела Белгорода со стороны ВСУ минувшей ночью. Он уточнил, что ранены ещё четверо, всем им оказывается посильная помощь, пока не требуется их транспортировка в Москву. Как сообщил мэр Белгорода Антон Иванов, в результате последней атаки на город повреждены 26 многоквартирных домов и столько же частных.