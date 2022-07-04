Для защиты российских городов от обстрелов нужно отодвинуть линию фронта, заявил первый министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук, передаёт «Царьград». Результат принесёт только победа и смещение линии соприкосновения, никакие удары по «центрам принятия решений» не помогут, считает он.
Боевые действия — это такая штука, где, несмотря на все современные технологии, не существует гарантированных средств ПВО, которые бы обеспечивали стопроцентную защиту объектов. Их просто не существует. Ни у кого. <...> Нет никаких волшебных центров принятия решений, где, убив главного «вампира», как в американских инфантильных фильмах, удастся сразу одержать победу, и всё зло на этом закончится, — сказал Пинчук.
Он предупредил, что человеческие жертвы продолжатся, пока не будет ответственного отношения к жизни и безопасности населения.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырёх погибших по итогам обстрела Белгорода со стороны ВСУ минувшей ночью. Он уточнил, что ранены ещё четверо, всем им оказывается посильная помощь, пока не требуется их транспортировка в Москву. Как сообщил мэр Белгорода Антон Иванов, в результате последней атаки на город повреждены 26 многоквартирных домов и столько же частных.