Назван единственный способ прекратить налеты дронов ВСУ Военэксперт Блытов: дроны ВСУ не долетят до РФ при радиолокационном контроле

Фото: МО Украины

Украинские дроны не будут долетать до Московской, Смоленской и других отдаленных от зоны СВО российских областей при наличии системы радиолокационного контроля, заявил NEWS.ru сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов. По его мнению, в таком случае беспилотники перехватывались бы в Курской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях.

Раз у нас нет самолетов дальнего радиолокационного дозора, ну поднимите метеозонды на привязке и поставьте локацию. Если бы у нас была система радиолокационного контроля, никакие дроны не прилетали бы ни в Смоленскую, ни в Московскую область. Они бы перехватывались в Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской областях. Уже там были бы готовы к их встрече. Но они же прилетают незаметно, значит, у нас система радиолокационного обзора не соответствует тому, что надо. Значит, надо этим заниматься, — сказал Блытов.

Военный эксперт добавил, что пока ведутся боевые действия, диверсии ВСУ наподобие попытки прорыва в Крым будут продолжены. Он не исключил, что ВСУ могут продолжать «гадить» и после завершения боев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что диверсанты ВСУ хотели добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. Их попытку прорыва пресекла российская авиация.

Блытов считает, что подобные диверсии происходят с целью максимально разрушить те территории, которые останутся в составе России, а также держать россиян в постоянном напряжении. По его мнению, подготовленные гражданские добровольческие подразделения из бывших матросов могли бы оказать значительную помощь в охране побережья Крыма.