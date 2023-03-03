Назван единственный способ обезопасить iPhone от блокировки из-за санкций Аналитик Баклушин: регистрация iPhone через зарубежный аккаунт поможет избежать блокировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы обезопасить себя от блокировок со стороны компании Apple из-за санкций, россияне могут зарегистрировать свои iPhone с помощью зарубежного аккаунта, рассказал «360» аналитик Евгений Баклушин. Пользоваться таким устройством можно будет только с применением VPN, чтобы его не могли отследить по геолокации, пояснил эксперт. По его словам, это единственный способ защититься от возможных блокировок iPhone на территории России из-за санкций.

Единственный вариант — регистрировать устройство с зарубежным аккаунтом, который можно завести самостоятельно, и пользоваться им исключительно с применением VPN, чтобы устройство не отследили по геолокации, — объяснил Баклушин.

Аналитик уточнил, что Apple имеет техническую возможность блокировать устройства своего производства в удаленном режиме. Однако маловероятно, что компания пойдет на такой шаг, поскольку это нанесет удар по ее репутации. Эксперт предположил, что Apple может решиться на блокировку iPhone россиян только в случае, если на компанию будет оказано давление со стороны недружественных государств.

Аналитик Эльдар Муртазин ранее заявил, что блокировка смартфонов для жителей России способна привести к конфликту мирового масштаба. Эксперт подчеркнул, что заблокировать телефон — все равно что украсть его. Если на такие действия решится частная компания, это создаст опасный прецедент, отметил он.