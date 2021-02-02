Названы регионы, где большинство родителей не удовлетворены работой школ

https://static.news.ru/photo/47067150-652b-11eb-9ab6-96000091f725_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Работой школ в России полностью удовлетворены лишь 28,5% родителей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

По статистике ведомства, в некоторых регионах показатели ещё меньше. В частности, в Ингушетии (6,6%), Магаданской области (9,4%), Москве (10,3%), Карелии (12,1%) и Удмуртии (13,3%). В свою очередь, максимальные цифры наблюдаются в Новосибирской (59,5%), Курской (56%), Тамбовской (50,9%), Ульяновкой (47,2%) областях, а также в Татарстане (47,1%).

Отдельно стоит сказать об удовлетворённости качеством школьного обучения. Большинство россиян (72%) оно полностью устраивает. Прежде всего в Татарстане (92,4%), Севастополе (90,3%) и Чечне (89,3%). Однако у людей в некоторых регионах регулярность занятий и подготовка преподавателей вызывают вопросы. Так, минимум родителей, довольных учёбой детей, — в Сахалинской (49,2%) и Воронежской (50,1%) областях, Ингушетии (50,5%).

Другие составляющие работы школ россияне оценили примерно на одинаковом уровне. Например, полностью удовлетворены организацией учебного процесса 70,5% из них, качеством воспитательной работы — 72,9%, медицинским контролем и медпомощью — 65,6%, комфортностью пребывания в школе — 75,5%.

Некоторые родители могут быть недовольны работой школ по той причине, что не готовы вкладываться в обучение и воспитание ребёнка. Они считают, что этим должна заниматься только школа, тогда как сами нередко предпочитают посвящать время бессмысленным развлечениям, полагает зампред Общественного совета при Минпросвещения России Майя Пильдес.

А родители удовлетворены тем временем, которое они проводят с детьми? А сколько книг они с детьми прочитали? А как они развивают своих детей после школы? Что они делают в субботу и воскресенье? Они ходят с детьми в музей, они ездят на выставки? Школа одна за это не отвечает. За воспитание и обучение учеников отвечают родители. Это они вместе со школой обеспечивают высокий уровень образования своим детям. Я понимаю родителей, они заняты работой, они должны зарабатывать деньги, на них домашнее хозяйство. Но, может быть, этого достаточно, не надо добавлять телевидение, пустое и никому не нужное? — пояснила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, чем чаще всего недовольны родители в работе школ.