https://static.news.ru/photo/83fc198e-ce4b-11e9-bfe9-fa163e074e61_660.jpg Акция в память о жертвах теракта в Беслане Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Всем пострадавшим в результате теракта в Беслане Россия выплатила компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Только одна заявительница пока не получила деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

В ведомстве объяснили, что наследники этой женщины до сих пор не предоставили необходимые документы, передаёт « Интерфакс ».

В 2017 году ЕСПЧ одобрил иск 409 бывших заложников и их родственников. По мнению суда, власти не спланировали должным образом спасательную операцию, чтобы минимизировать риск для жизни заложников. ЕСПЧ назначил им в общей сложности почти €3 млн компенсаций.

При этом в Минюсте заявили, что российские компетентные органы получили копии постановления ЕСПЧ и ознакомились с выводами этого суда.

Между тем журналист Юрий Дудь снял документальный фильм «Беслан. Помни» о теракте в школе, произошедшем в 2004 году. Его героями стали люди, пережившие эту трагедию, писал News.ru.