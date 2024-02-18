Украинцев предупредили, что ВСУ могут не удержать фронт Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут удерживать фронт после потери Авдеевки

Фото: МО Украины

Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ было преступлением против Украины, подчеркнул экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге. По его мнению, об этом говорит потеря Авдеевки, и украинские войска в таком состоянии удерживать фронт не смогут. Соскин назвал все заявления Зеленского о будущих победах пустыми разговорами. Запад не помогает Киеву материально, надежды на поставки оружия США беспочвенны, а поездки украинского руководителя к западным лидерам приносят «обыкновенные бумажки», считает эксперт.

Мы уже можем говорить, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут, — выразил мнение эксперт.

Соскин призвал наказать Зеленского за преступное назначение Сырского. Он считает, что президенту Украины нужно объявить импичмент.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что приказ главкома ВСУ об отходе из Авдеевки был выпущен через сутки после того, как из города началось неконтролируемое бегство украинских бойцов. Сейчас российские военнослужащие проводят окончательную зачистку освобожденной территории. Они блокируют украинские подразделения, которые ушли из города на Авдеевский коксохимический комбинат. За последние сутки противник в боях потерял около 1,5 тысячи человек.