Назначен новый глава Межгосударственного авиационного комитета Новым главой Межгосударственного авиационного комитета назначен Олег Сторчевой

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Олег Сторчевой

Новым председателем совета директоров Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назначен бывший заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой, рассказали РБК представители пресс-службы Минтранса. Он сменил на этом посту Татьяну Анодину, которой предложили должность почетного президента совета с правом совещательного голоса. Анодина возглавляла МАК с 1991 года.

Совещание в Минтрансе провели 17 января. По его итогам был не только изменен состав правления, но и утверждены Положения о совете по авиации и использованию воздушного пространства, Положения о МАК. Кроме того, совет утвердил пакет документов, которые регулируют финансовую деятельность Межгосударственного авиационного комитета.

В МАК рассказали журналистам, что документальные свидетельства отстранения Анодиной пока отсутствуют.

Сторчевой начал совершать полеты в 1989 году в составе правительственного отряда Москвы. С 1993-го по 2003-й он работал в ОАО «Трансаэро», где участвовал в освоении нового Boeing 737-200.

В 2012 году Сторчевого назначили замглавы Росавиации. Весной прошлого года он оставил пост по истечении срока контракта.

Ранее совет директоров «Почты России» выбрал нового генерального директора. Должность вместо Максима Акимова занял Михаил Волков.

Новый гендиректор компании пришел в «Почту России» в 2017 году. Тогда он занял должность заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле.