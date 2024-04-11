Назначен новый глава Ассоциации банков России Новым главой Ассоциации банков России назначили Анатолия Козлачкова

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Анатолий Козлачков

Новым главой Ассоциации банков России (АБР) назначен Анатолий Козлачков, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги VI съезда ассоциации. Участники мероприятия единогласно поддержали кандидатуру Козлачкова.

Избранный глава ассоциации с 2017 года являлся вице-президентом объединения и курировал правовое управление. В период с 1994 по 2000 годы работал в Банке России. Также Козлачков участвовал в разработке действующих в настоящее время законов о Центральном банке РФ, банках и банковской деятельности. Незадолго до назначения стало известно, что Козлачкова рекомендовали на данную должность.

10 марта стало известно, что прежний глава Ассоциации банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка России Георгий Лунтовский скончался в возрасте 73 лет. Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал Лунтовского замечательным человеком и отметил его вклад в развитие банковской системы.

Лунтовский был кандидатом экономических наук, он окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ. В период 1996–1999 годов был членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. С 2017 года Лунтовский возглавлял Ассоциацию банков России.