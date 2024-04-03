Назначен новый гендиректор Российского научного фонда Путин подписал указ о назначении Беспалова гендиректором РНФ

Новым генеральным директором Российского научного фонда стал Владимир Беспалов. Соответствующий указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. С 2013 года должность гендиректора РНФ занимал Александр Хлунов.

В соответствии с Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю назначить Беспалова Владимира Александровича генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в тексте документа.

Беспалов является доктором технических наук и членом-корреспондентом РАН. С 2016 года он занимает должность ректора Национального исследовательского университета «МИЭТ». В 2003 году Беспалов был удостоен премии президента РФ в области образования. Также он является кавалером Ордена Почета и Ордена Дружбы.

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