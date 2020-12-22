Наземный транспорт назван максимально безопасным в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/2dbf3b64-441a-11eb-8fb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Использовать для долгих поездок предпочтительнее наземный транспорт, а не самолёты, считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

По мнению эксперта, в поездах на одного пассажира приходится больше пространства, следовательно, снижается концентрация патогенов в воздухе, передаёт радио Sputnik.

При этом, отметил Янков, на практике ни воздушный, ни наземный транспорт не становятся очагами массового заражения коронавирусом.

Даже в вагоне с креслами места больше, чем в самолёте, где кресла стоят гораздо ближе друг к другу, чем в самолёте. В вагонах купе ещё больше места на пассажира, и вероятность заразиться немножко меньше, — отметил эксперт.

Янков добавил, что хотя в России нет единого стандарта циркуляции воздуха, но большинство современных вагонов оборудовано кондиционерами.

Встречаются и старые вагоны без них, но там всё-таки можно открыть форточку. В самых новых вагонах встроены ещё системы обеззараживания воздуха, — подчеркнул председатель Союза пассажиров.

Янков акцентировал внимание на том, что в поездах можно настроить вентиляцию, в самолётах же систему нагнетания воздуха включает пилот, и она не может не работать во время перелёта.

В поезде в каждом вагоне проводник должен включать и выключать систему кондиционирования. Пассажиры всегда могут высказать свои замечания, чтобы кондиционер стал работать сильнее. Также в поезде в каждом вагоне есть возможность открыть окна и обеспечить приток свежего воздуха, — резюмировал Кирилл Янков.

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