«Навалятся и разнесут в труху»: ВСУ заявили о мощном наступлении ВС РФ

Как продвигаются ВС РФ под Авдеевкой, выстоят ли ВСУ возле Бахмута и какие несут потери, где российская армия может перейти в наступление в ближайшее время? Ответы на эти вопросы — в обзоре NEWS.ru на основе публикаций иностранных СМИ и Telegram-каналов, посвященных последним новостям СВО.

У кого больше дронов — у России или Украины

Испанское издание El Pais сообщило о «больших проблемах у ВСУ», передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным журналистов, «у ВСУ в 10 раз меньше снарядов, чем при обороне Бахмута»: «Командир расчета американской гаубицы „Паладин“ в 47-й бригаде рассказал испанцам, что и в Бахмуте весной, и летом под Ореховым его бойцы выпускали по 100–150 снарядов в день. А сейчас в Авдеевке — лишь 15, — цитирует издание канал. — Из-за интенсивности огня гаубицы теряют точность: летом его „Паладин“ имел погрешность в 7 метров, а сейчас — 70».

Также испанские журналисты поделились информацией о том, что «русские копают более безопасные и масштабные окопы и имеют большое преимущество по дронам». По данным источников El Pais, «в небе может быть сразу до 300 БПЛА»: «„Орланы“ отслеживают ситуацию, а „Ланцеты“ атакуют».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БПЛА «Орлан»

Чего боятся ВСУ в Авдеевке

«Самая большая опасность под Авдеевкой — перерезание железной дороги на севере. ВСУ защищают ее на возвышении, но армия РФ уже получила доступ к трехкилометровому участку», — пишут «Военкоры» со ссылкой на испанские СМИ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«За день мы можем там по три раза занять и сдать позиции, бои идут на 30 метрах. Они [ВС РФ] продолжают приходить взводами по 10–15 человек. Они не перестают нападать на нас», — цитирует издание слова бойца ВСУ по имени Иван. Военнослужащий рассказал, что потери ВСУ в районе Авдеевки очень большие. По словам Ивана, 17 его товарищей были убиты и взяты в плен.

«Приходится молиться, укрывшись в окопе четыре дня, пока длится эстафета, чтобы их артиллерия не убила тебя. А затем отразить нападение и еще одно нападение пехоты», — признались журналистам бойцы ВСУ.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Где ВС РФ могут пойти в наступление в ближайшее время

«Военкоры Русской Весны» сообщили: по данным американского Института изучения войны, ВС РФ успешно отражают атаки украинской армии на направлении между Работино и Копани, а также возле Вербового и Новофедоровки.

«Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск, Сватово, Кременная и добились успехов, продвинувшись к востоку от Ивановки и к западу от Владимировки. В свою очередь ВСУ безуспешно пытались атаковать в лесном массиве к западу от Кременной и вытеснить российские войска из Торского», — приводят выводы Института США Telegram-канал.

Институт изучения войны также цитирует слова официального представителя Сухопутных войск Украины подполковника Владимира Фитьо. Он заявил, что «российские войска, вероятно, готовятся к новому наступлению, усиливая артиллерийский огонь в районе Бахмута». В комментариях к сообщению пользователи придерживаются противоположных мнений о том, стоит ли верить словам украинского представителя о подготовке российской армией мощного наступления под Артемовском. Одни считают, что он «сделал намеренный информационный вброс». По мнению других, ВС РФ «навалятся и разнесут ВСУ в труху».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Какие последние новости об обстановке под Авдеевкой

«Военное обозрение» со ссылкой на украинские ресурсы сообщило 16 ноября, что подразделения ВС России прорвали оборону ВСУ в северной части Авдеевки в ДНР. По данным издания, они пересекли городскую черту в районе Авдеевского песчаного карьера. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

«Украинские медиа сообщают, что ВС РФ вышли к садовому товариществу „Ивушка“, продвинувшись южнее контролируемого золоотвала. Продвижение проведено через лесопосадки», — говорится в публикации.

Ранее военкоры отмечали, что Авдеевское направление остается одним из наиболее горячих в зоне СВО. По их словам, российским войскам постепенно удается сжимать полукольцо вокруг города. Военкор Юрий Котенок в своем канале сообщил, что ВС РФ «вытесняют» украинские силы из Степового и «добились некоторых тактических успехов» в районе Авдеевского коксохимического завода.

Немецкие СМИ указывали, что продвижение российских войск на севере Авдеевки представляет собой угрозу всей группировке ВСУ, обороняющей город. По их мнению, если ВС РФ удастся перерезать железную дорогу, то ВСУ придется искать новые пути снабжения своих подразделений.

Читайте также:

Сладков подтвердил, что под Горловкой идут тяжелые бои

Снайперскую работу артиллеристов по пунктам ВСУ сняли на видео

Герой России объяснил, что мешает ВСУ отступить из Авдеевки