Навальный представился суду как индивидуальный предприниматель

https://static.news.ru/photo/6fe9aa26-6538-11eb-8105-96000091f725_660.jpg Фото: Московский Городской Суд

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный во время заседания Симоновского суда в Москве представился в качестве индивидуального предпринимателя.

Работаю в ИП Навальный, — заявил он в ответ на вопрос судьи о месте его работы.

При этом в качестве фактического места проживания он назвал СИЗО-1.

Представители Навального не стали подавать ходатайство об отводе судьи. Судья, со своей стороны, отказала журналистам в праве на видеосъёмку в зале суда вопреки просьбам Навального допустить на заседание телеоператоров.

2 февраля в здании Мосгорсуда проходит выездное заседание Симоновского суда Москвы, который рассматривает вопрос об изменении меры пресечения оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции начали задерживать граждан, являющихся возможными участниками незаконной акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Людей отправляют в автозаки в районе здания Мосгорсуда.