Навальный пожелал России избрать женщину-президента

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии, поздравил россиянок с Международным женским днем и пожелал стране побыстрее избрать женщин на должности президента, премьер-министра и министра обороны. Как следует из обращения оппозиционера в его Telegram-канале, такие кадровые решения должны пойти РФ на пользу. Он также высказался в поддержку своей соратницы Лилии Чанышевой, находящейся под арестом по делу об экстремизме.

Всех с 8 Марта! Свободу Лилии Чанышевой! И пусть скорее в России будет женщина-президент, женщина — премьер-министр и женщина — министр обороны. Это явно пойдет России на пользу, — уверен Навальный.

Он предположил, что «самой бесстрашной, работоспособной и принципиальной частью» оппозиционного движения начала XXI века в будущем признают именно женщин.

Как подсчитали социологи накануне, в России 61% граждан считает, что у женщин столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин. При этом в российском обществе до сих пор устойчивы представления о том, что мужчина лучше справляется с функциями руководителя, а семья, воспитание детей и домохозяйство традиционно воспринимаются как «женские» сферы.