Навальный потребовал показать, кто находится в квартире ветерана

https://static.news.ru/photo/922d8324-6799-11eb-bcb0-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Российский оппозиционер Алексей Навальный на заседании суда по делу о клевете блогера в отношении ветерана великой Отечественной войны Игната Артёменко заявил, что не доверяет формату видеоконференцсвязи, и потребовал показать, кто находится в квартире ветерана, откуда ведётся трансляция, кроме него самого.

Непонятно, кто там находится. Следователь, сотрудник ФСБ, Маргарита Симоньян? Я хочу, чтобы повернули камеру и показали, кто ещё находится в квартире, — приводит слова навального корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Адвокат Навального Ольга Михайлова поддержала заявление своего подзащитного, указав, что для реализации судебного процесса с использованием видеосвязи в квартире потерпевшего, присутствующего в суде «онлайн», должен находиться уполномоченный представитель суда.

В ответ на это судья указала, что в помещении вместе с потерпевшим находится другая судья, однако устного свидетельства этого факта считает достаточным.

В январе заседание суда по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны было перенесено на 5 февраля из-за неявки подсудимого и потерпевшего.

Алексея Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания, однако в случае признании вины блогера могут приговорить к штрафу и обязательным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.

Ранее NEWS.ru писал, что ветеран Игнат Артёменко, являющийся потерпевшим по делу о клевете со стороны оппозиционера Алексея Навального, принимает участие в заседании суда по видеосвязи. При этом потерпевшего обязали надеть медицинскую маску, несмотря на то что он не присутствует в зале и общается с судом из своего дома.