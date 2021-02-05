Навальный назвал суд представлением с участием 95-летнего деда

https://static.news.ru/photo/def059c2-67b0-11eb-8ed5-96000091f725_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный во время судебных слушаний по обвинению его в клевете со стороны ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко заявил, что суд является представлением, для которого 95-летнего пожилого человека нарядили в медали.

Вы будете гореть в аду, потому что вы взяли деда 95-летнего, нацепили на него медали и устроили здесь представление, — передаёт слова Навального корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Такими словами Навальный прокомментировал просьбу прокурора зачитать показания ветерана, данные им во время следствия.

В январе заседание суда по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны было перенесено на 5 февраля из-за неявки подсудимого и потерпевшего.

Алексея Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания, однако в случае признании вины блогера могут приговорить к штрафу и обязательным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.

Ранее NEWS.ru писал, что ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артёменко в процессе суда по делу о клевете над оппозиционным политиком Алексеем Навальным стало плохо. Пожилому мужчине вызвали бригаду скорой помощи.