Навальный и компания: какие сроки получают оппозиционеры в России

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Политика Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Выездное заседание Мосгорсуда прошло в ИК-6 во Владимирской области, где он отбывает наказание по предыдущему делу. Какой срок получали другие представители оппозиции в России?

Какой приговор вынесли Алексею Навальному

Мосгорсуд на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Вынесение вердикта и слушания по делу проходили в закрытом режиме из-за опасений провокаций в отношении участников судебного разбирательства, а также из-за наличия секретных свидетелей.

По данным следствия, оппозиционер совершил такие преступления, как создание экстремистского сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), финансирование экстремистской деятельности, организация экстремистского сообщества, публичные призывы к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

Сейчас Навальный отбывает срок в 9 лет колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он потратил на личные цели пожертвования ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и штабов Навального (организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена), а также оскорбил судью.

Какие приговоры ранее выносили представителям российской оппозиции

В середине апреля Московский горсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Суд также назначил Кара-Мурзе штраф в размере 400 тысяч рублей и в течение семи лет после освобождения запретил заниматься журналистской деятельностью. Публицист был арестован в апреле 2022 года. Кара-Мурзе выдвинули обвинения по уголовным статьям о госизмене, распространении фейков о российской армии и руководстве организацией, признанной нежелательной в РФ.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил политика Илью Яшина (признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом) к 8,5 года колонии общего режима по статье о распространении фейков о российской армии. После освобождения ему будет запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет. Оппозиционера признали виновным в публикации ложной информации о событиях в украинской Буче.

В мае 2021 года Гагаринский суд Москвы приговорил политолога и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к условному сроку в пять лет. Активиста признали виновным в склонении к массовым беспорядкам и в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе. В 2020 году он призывал сторонников выходить на пикеты против поправок к Конституции.

Мосгорсуд признал виновными в организации массовых беспорядков координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и помощника депутата Госдумы Леонида Развозжаева в июле 2014 года. Также Развозжаеву назначали штраф в размере 150 тысяч рублей. Согласно решению суда, «Удальцов, Развозжаев и Константин Лебедев (помощник Удальцова) договорились между собой о неоднократной организации массовых беспорядков на территории России».

Какой приговор грозит Стрелкову и Квачкову

Суд Мещанского районного суда в июле этого года арестовал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова и отправил его в СИЗО до 18 сентября по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По данным Telegram-канала «112», обвинение основано на двух постах в канале Стрелкова в Telegram. В одном из них он рассуждал о потенциальной сдаче Крымского полуострова, а в другом — о невыплате зарплат военным. Речь идет о солдатах 105-го и 107-го десантных полков.

На отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова завели дело по административной статье 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии. Информацию подтвердила его жена Надежда.

Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис предпологал в беседе с NEWS.ru, что дело о дискредитации армии против Квачкова имеет «политический оттенок». Собеседник отмечал, что «ситуация изменилась» после попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Алкснис не исключил, что претензии могут возникнуть и к нему, а также к экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову. Вопросов к Алкснису у правоохранительных органов пока нет.

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