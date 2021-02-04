Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана

https://static.news.ru/photo/e8413468-66f9-11eb-bbeb-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Оппозиционный политик Алексей Навальный лично поучаствует в слушании дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

Доставка Алексея Навального будет, — сказала Савельева.

Дело будет заслушано в мировом суде, чтобы журналисты могли присутствовать во время процесса и оглашения приговора. Оно пройдёт в Бабушкинском суде столицы, передаёт РИА Новости.

Напомним, дело было возбуждено из-за комментариев оппозиционера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд приостановил дело, так как Навальный в это время находился в Германии.

Оппозиционному политику вменяется клевета. Если его вина будет доказана, то суд назначит штраф или обязательные работы. Тем не менее, увеличение срока блогеру не грозит.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста.

Ранее NEWS.ru писал, что российский Верховный суд поддержал решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (является иноагентом. — NEWS.ru), его основателя Алексея Навального, а также его юриста Любови Соболь 88 млн рублей по иску компании «Московский школьник». Суд отклонил кассационную жалобу ответчиков, которые просили передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам.