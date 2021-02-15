Навального доставили на судебное заседание по делу о клевете

https://static.news.ru/photo/34a978f4-7020-11eb-b71e-96000091f725_660.jpg Фото: Бабушкинский суд

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в здание Бабушкинского суда, где 16 февраля состоятся слушания по обвинению политика в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

К суду за три часа до начала судебного процесса подъехал автозак из СИЗО «Матросская Тишина» в сопровождении нескольких машин ДПС.

В районе проведения слушаний усилены меры безопасности на случай проведения несогласованных акций сторонников Навального. Возле суда дежурят судебные приставы в бронежилетах, территорию суда обходит кинолог с собакой.

16 февраля должно состояться третье заседание по обвинению Навального в клевете в отношении Артёменко. Ранее суд рассмотрел доказательства со стороны обвинения и допросил обвиняемого.

Навального обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 2 февраля суд принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, оппозиционер проведёт за решёткой два года и восемь месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционный блогер с момента прибытия в Германию, где проходил лечение, и до выезда из страны находился под защитой германских спецслужб. Об этом заявили в правительстве ФРГ в ответ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии».