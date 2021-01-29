«Навальнинг-31» — это не стратегия-31

И неделю назад было очевидно, что арест Алексея Навального был и остаётся лишь предлогом для митингов и разного рода прогулок на свежем воздухе, прозванных «навальнингами». Причины же лежали в стороне от личного дела «берлинского пациента» и сводились к хорошо известным социальным издержкам нашего развития, усугублённым длительным локдауном. К тому же пандемия с её изоляцией и нынешними рестрикциями также усилила тягу к общению, коллективным акциям, желанию выйти из тесных кухонь с их традиционными русскими политическими спорами на городские просторы.

Словом, многие, впервые вовлеченные в массовые акции, выпустили пар своего раздражения. И, видимо, во второй раз на улицу не выйдут. Во всяком случае, пока. Свою позицию они как бы публично зарезервировали. А что делать дальше, слабо представляют. Как тут не вспомнить Владимира Высоцкого с его классической строчкой: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Известная теория «цветных революций» Шарпа предусматривает отсутствие некоего единого лидера выступлений. Но в данном случае речь идёт вообще об отсутствии хотя бы нескольких авторитетов для «улицы».

Но вот что характерно: протест под эгидой как бы Навального неожиданно поставил в сложную ситуацию системные политические партии. ЛДПР и КПРФ с пеной у рта бросились предавать Навального анафеме, видя в нём конкурента, способного с течением времени «приватизировать» значительную часть недовольного протестного электората и подрезать их социальную базу. Ситуация для компартии усугубляется явным расколом в отношении «блогера».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поскольку в то время как Геннадий Зюганов характеризует Навального в тех же выражениях, в коих не так давно он клеймил министров-реформаторов (мол, ему бригаду дворников рискованно доверить), многие видные коммунисты, начиная с главы столичного обкома Валерия Рашкина, откровенно сочувствуют Алексею. А потому каждый вышедший на воскресный «навальнинг» член компартии, особенно молодой, — это своеобразная демонстрация и удар по позициям стареющего и теряющего рычаги управления папы Зю, резонно опасающегося радикализации своих низовых звеньев.

С другой стороны, системная оппозиция не хотела бы светиться протестной активностью до начала предвыборной думской кампании. Не в её правилах раньше времени ссориться с властью и заранее терять рычаги для торга.

Впрочем, и правящая партия в лице главы генсовета Андрея Турчака сначала было призвала сплотиться и дать адекватный отпор «иностранным агентам», но потом инициатива контрмитинга была спущена на тормозах. И это, в принципе, понятно. Ведь в некотором смысле очередная сетевая акция без ясных целей, конкретных требований, помимо «Отпускай!», и явных популярных лидеров даже на руку властям. Действительно, никакой конкретной угрозы для Кремля и политической системы такие акции не представляют. Опыт куда более массовых выступлений в Минске — лишнее такому выводу подтверждение. А пар протеста, как мы уже отмечали, выпускается, и ситуация сама по себе приходит в равновесие до следующего обострения.

Уже отмечено, что «навальнинг-31» явно ассоциируется с лимоновской стратегией-31. С тех пор для оппозиции эта цифра просто приобрела сакральный характер. Вот только пока нет ни стратегии, ни ясных целей кроме набившего оскомину: «до основания..», — а зачем?