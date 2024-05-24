«Наваливают щедро»: военкор объяснил, от чего под Белгородом дребезжат окна Коц: по Харьковщине ВС РФ наваливают щедро и системно

Фото: МО РФ

Российские силы не перестают обстреливать позиции ВСУ в Харьковской области, сообщает в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, артиллерия ВС РФ «грохочет с ночи и до позднего утра», от чего под Белгородом «дребезжат окна». Минобороны данную информацию не комментировало.

С ночи и до позднего утра грохочет наша артиллерия, от которой под Белгородом дребезжат окна. Наваливают за «ленточку» щедро и системно, — пишет он.

Военкор отмечает, что противник на этом направлении начинает приходить в себя, стягивает и формирует порядки для контрудара. По его словам, передвижения по Волчанску практически нет, ВСУ моментально реагируют FPV-дронами и артиллерией с кассетными боеприпасами. ВС РФ при этом методично выбивают технику противника на подходах к линии боевого соприкосновения.

Только одна бригада спецназа и только «Ланцетами» за первые 10 дней операции уничтожила 41 артиллерийское орудие, 11 танков, 11 бронированных боевых машин, восемь РСЗО, две ЗРК, — уточняет Коц.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии прилетов по объектам в городе Чугуеве Харьковской области. Он отметил, что речь идет об ударах по пунктам доукомплектации и снабжения ВСУ. Официального комментария Минобороны РФ по данному вопросу не было.

Позже в компании «Укржелдорога» сообщили, что в Харькове и Харьковской области зафиксированы повреждения инфраструктуры железной дороги, вызванные серией взрывов. Отмечается, что речь идет не только о самих путях и зданиях, но и грузовых вагонах, однако произошедшее не повлияло на движение гражданских поездов.