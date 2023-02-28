Песков: НАТО превратилась из условного противника во врага России

Фото: Alejandro MartÃNez VÃLez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что страны НАТО, став участниками конфликта на Украине, теперь выступают единым блоком и не просто условными противниками России, а врагами. По словам Пескова, разведка Альянса работает против России круглосуточно.

В интервью «Известиям» он прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о СНВ. Песков также отметил, что при создании документа за скобками были оставлены ядерные арсеналы Франции и Великобритании, которые несопоставимы с арсеналами РФ и США по мощности и объему. Однако, после того, как НАТО стала участником конфликта на Украине, ситуация изменилась.

Сейчас НАТО выступает единым блоком и не просто как условные противники, а как враги России. По словам Пескова, разведка Альянса работает против России круглосуточно, а их вооружение, в том числе и на Украине, применяется против российских военных и граждан Украины. Он также отметил, что НАТО принимает коллективные решения о новых поставках и повышении технического уровня своего вооружения.

Ранее Байден заявил, что возвращение Украиной Крыма может произойти не сразу, возможно, этому будет предшествовать переходный период. Он добавил, что Вашингтон не станет указывать Киеву, на чем заканчивать конфликт с Москвой, украинские власти должны самостоятельно принять решение по этому вопросу. США лишь хотят помочь им вести переговоры с Москвой с позиции силы, подчеркнул глава Белого дома.