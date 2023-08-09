НАТО предупредили об ответной реакции России в случае расширения Поддубный: расширение НАТО у границ России вызовет ответную реакцию

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях Финляндии и Швеции вызовет ответную реакцию России, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, об этом неоднократно предупреждал президент РФ Владимир Путин.

Расширение военной инфраструктуры на территориях Финляндии и Швеции, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет — Россия будет смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать. Об этом не раз говорил президент Владимир Путин, — заявил Поддубный.

Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что НАТО может разместить в Финляндии оружие, способное поражать критические объекты России.

Вступление страны в Альянс министр также назвал дестабилизирующим фактором. По его словам, угрозы военной безопасности России кратно возрастают. Реагировать на них он призвал оперативно и адекватно.

Шойгу также назвал военным преступлением решение США передать Украине кассетные боеприпасы. По его словам, Вашингтон пошел на данный шаг из-за нарастающего дефицита вооружения в рядах ВСУ, а Запад усугубляет конфликт готовностью вкладывать в Украину значительную часть собственных ресурсов.