Наступление ВСУ замедляется: новости СВО на вечер 21 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинский президент Владимир Зеленский 21 июня сообщил, что контрнаступление продвигается медленнее, чем планировала Украина. Он подчеркнул, что боевые действия — это «не голливудский фильм» и в жизни все происходит иначе.

Президент добавил, что ВСУ будут продвигаться так, как посчитают нужным, невзирая на попытки давления. Он также напомнил о необходимости гарантий безопасности для Киева и назвал конечной целью вступление в НАТО.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что ВСУ несут большие потери в ходе своего контрнаступления. По его словам, Киев опасается крупных потерь в будущем, что может привести к утрате боевого потенциала украинской армии. Президент РФ отметил, что сейчас на линии соприкосновения наблюдается затишье, ВСУ не проводят активных наступательных операций.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что прямо сейчас решается судьба России и ее будущее на мировой арене. Он пообещал, что российская армия пойдет на все для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков высказал мнение, что украинские солдаты уже не хотят участвовать в специальной военной операции, так как понимают, что воюют не за себя и свою страну, а за Владимира Зеленского, Евросоюз и Америку. По его словам, что бы ни говорил украинский лидер, его сокрушительное поражение является вопросом времени.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Сенатор считает, что такие личности, как Зеленский, не имеют права руководить «такой великой частью русского мира, которая называется Украина».

Немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке полагает, что украинские военные могут пойти в наступление через пересохшее Каховское водохранилище, где российские силы не готовились их встречать. Он отметил, что уже сейчас по дну высохшего водоема могут пройти солдаты и некоторая военная техника.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что хотя западные страны активно предоставляют финансовую помощь Украине, конечный счет за восстановление государства будет предъявлен России. Он также добавил, что США в скором времени предоставят Украине новый пакет помощи.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон окажет Киеву дополнительную финансовую помощь на сумму $1,3 млрд. Примерно половина этой суммы — $657 млн — будет вложена в транспортную инфраструктуру страны.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что полное восстановление Украины обойдется Евросоюзу в €500 млрд. По его словам, украинцы остались без металлургической базы и в значительной степени без энергетической, кроме того, нужно будет отстраивать транспортную сеть.

Утром в Московской области были сбиты четыре беспилотника. Очевидцы работы ПВО в регионе рассказывали NEWS.ru, что в их домах сильно тряслись окна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М»

Как сообщило Минобороны РФ, российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений не было.

Днем ранее в районе села Тулянка Белгородской области системами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Инцидент обошелся без разрушений и пострадавших. БПЛА сбили в шестом часу утра в Валуйском городском округе в 2,8 км от границы с Украиной.

ФСБ России задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые планировали покушение на представителей органов власти Запорожской области. В ведомстве отметили, что злоумышленники получили от украинских спецслужб необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства.

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